İsrail'in Lübnan'daki Hava Saldırısında 3 Yaralı
İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine düzenlediği hava saldırılarında 3 kişi yaralandı. Saldırılar insansız hava araçlarıyla gerçekleştirildi.
Lübnan basınında yer alan haberlere göre; İsrail güçleri, ülkenin güneyindeki Nebatiye'de 2 noktaya insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Saldırı sonucu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.
İsrail ordusundan ise konuya ilişkin açıklama yapılmadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya