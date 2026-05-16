İsrail'in Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılarda 6 kişi hayatını kaybetti
İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki bir sivil savunma merkezine düzenlediği saldırıda 6 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi yaralandı. Saldırıda 3 sağlık görevlisinin de bulunduğu belirtildi.
Lübnan basını, İsrail'in ülkenin güneyindeki bir sivil savunma merkezine saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırıda aralarında 3 sağlık görevlisinin de bulunduğu 6 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı