İsrail'in Lübnan'a saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 521'e yükseldi / Ek bilgi

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı. Buna göre, 2 Mart'tan itibaren İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bin 521'e, yaralı sayısı 7 bin 804'e yükseldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı