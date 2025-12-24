İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırısı gerçekleştirerek Hizbullah'ın askeri altyapısını hedef aldıklarını açıkladı.
İSRAİL'in, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki farklı bölgelere düzenlenen hava saldırısında Hizbullah'ın askeri altyapısının hedef alındığı öne sürüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya