İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan'ın güneyine hava saldırısı düzenledi
Güncelleme:
İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırısı gerçekleştirerek Hizbullah'ın askeri altyapısını hedef aldıklarını açıkladı.

İSRAİL'in, Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere hava saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki farklı bölgelere düzenlenen hava saldırısında Hizbullah'ın askeri altyapısının hedef alındığı öne sürüldü.

