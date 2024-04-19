İsrail saldırısı sonrası Elon Musk'tan dikkat çeken mesaj: Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz

İsrail, İran'ın 13 Şubat'ta 300 füze ve İHA ile gerçekleştirdiği "Gerçek Vaat" operasyonuna karşılık vererek gece yarısı İsfahan'a 3 drone ile saldırı düzenledi. İHA'lar İran'ın hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilirken ülke tüm uçuşları askıya almak zorunda kaldı.

SALDIRI DÜNYA KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Tel Aviv'in İran'a yönelik saldırısı dünya kamuoyunda geniş yankı uyandırırken SpaceX CEO'su Elon Musk da misilleme sonrası dikkat çeken bir mesaj paylaştı.

KENDİ PLATFORMUNDA PAYLAŞIM YAPTI

Musk sahibi olduğu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda "Roketleri birbirimize değil, yıldızlara göndermeliyiz" ifadelerini kullandı.