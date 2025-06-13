İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler

İsrail'in İran'ı vurduğu anlardan çok özel görüntüler
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İsrail, gece İran'ın başkenti Tahran dahil birçok noktaya hava saldırısı düzenledi. Saldırıda İran Devrim Muhafızları Komutanı Selamin ve Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri hayatını kaybetti. İsrail operasyonun tamamlandığını duyursa da, saatler sonra Tebriz'e yeni saldırı düzenlendi. Mossad ajanlarının hava savunma sistemlerine yönelik hassas operasyonlarına ait görüntüler de paylaşıldı.

İsrail, bu gece saat 03.00 sularında İran'ın başkenti Tahran dahil olmak üzere İran'da çok sayıda noktaya saldırı başlattı. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selamin ve İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri hayatını kaybetti; İsfahan eyaletindeki Natanz Nükleer Tesisi de vuruldu.

TAMAMLANDI DEDİLER AMA...

İsrail hava yolları, İran'ın misillemesi nedeniyle Ben Gurion Havalimanı'ndaki yolcu uçaklarını tahliye etti. İsrail saat 11.00 itibariyle hava saldırılarının tamamlandığını bildirdi. İsrail'in açıklamasından saatler sonra İran medyası Tebriz'e yeniden saldırı düzenlendiğini bildirdi.

ÇOK ÖZEL GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI

Olayın yankıları sürerken İsrail'in dün gece düzenlediği saldırıdan özel görüntüler paylaşıldı. Görüntülerde İran'ın içindeki Mossad ajanlarının İran hava savunma sistemlerini yok etmek için hassas vuruş sistemleri konuşlandırdığı görülüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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