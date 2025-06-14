İsrail: İran'ın bize yönelttiği füze rampalarını vurduk

İsrail Savunma Kuvvetleri "Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İran'ın batısında İsrail'in iç bölgelerine yöneltilmiş onlarca füze rampasını, fırlatılmadan önce vurdu" açıklamasında bulundu.

İsrail Ordusu, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İran'ın saldırı hazırlığında olduğu belirten İsrail Ordusu, yaptığı son açıklamada İran'ın İsrail'e yönetilmiş füze rampalarını vurduğunu açıkladı.

"GELECEKTEKİ SALDIRILARI ENGELLEDİK"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ve insansız hava araçları, şu ana kadar İran'ın batısında İsrail'in iç bölgelerine yöneltilmiş onlarca füze rampasını, fırlatılmadan önce vurdu. İran hava sahasında uçuş yapan Hava Kuvvetleri'ne ait hava araçları, füze rampalarını tespit etti ve hızlı bir şekilde hedef alarak saldırdı. Bu şekilde İsrail'in iç bölgelerine yönelik gelecekteki saldırılar engellendi" denildi.

IDF bir başka açıklamasında ise, İsrail Ordusu'nun 70'ten fazla savaş uçağı ile İran'ın batısından Tahran'a kadar hava hareket serbestliği sağladığı iddia edildi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Öte yandan İsrail Ordusu, söz konusu saldırının görüntülerini de paylaştı. Görüntülerde, füze rampalarının bombalandığı görüldü.