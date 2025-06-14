İsrail: İran'ın bize yönelttiği füze rampalarını vurduk

İsrail: İran'ın bize yönelttiği füze rampalarını vurduk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İran'ın batısında İsrail'in iç bölgelerine yöneltilmiş onlarca füze rampasını, fırlatılmadan önce vurdu" denildi. İsrail ayrıca saldırının görüntülerini de paylaştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri "Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları, İran'ın batısında İsrail'in iç bölgelerine yöneltilmiş onlarca füze rampasını, fırlatılmadan önce vurdu" açıklamasında bulundu.

İsrail Ordusu, İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. İran'ın saldırı hazırlığında olduğu belirten İsrail Ordusu, yaptığı son açıklamada İran'ın İsrail'e yönetilmiş füze rampalarını vurduğunu açıkladı.

"GELECEKTEKİ SALDIRILARI ENGELLEDİK"

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ve insansız hava araçları, şu ana kadar İran'ın batısında İsrail'in iç bölgelerine yöneltilmiş onlarca füze rampasını, fırlatılmadan önce vurdu. İran hava sahasında uçuş yapan Hava Kuvvetleri'ne ait hava araçları, füze rampalarını tespit etti ve hızlı bir şekilde hedef alarak saldırdı. Bu şekilde İsrail'in iç bölgelerine yönelik gelecekteki saldırılar engellendi" denildi.

IDF bir başka açıklamasında ise, İsrail Ordusu'nun 70'ten fazla savaş uçağı ile İran'ın batısından Tahran'a kadar hava hareket serbestliği sağladığı iddia edildi.

GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Öte yandan İsrail Ordusu, söz konusu saldırının görüntülerini de paylaştı. Görüntülerde, füze rampalarının bombalandığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Dünya
İsrail ordusu: İran'ın misilleme saldırıları bu akşam da devam edecek

Tel Aviv halkına bu gece de uyku yok! Alarm duruma geçildi
Savaş Türkiye sınırına dayandı! İran, İsrail İHA'larını düşürdü

İsrail-İran savaşı Türkiye sınırına dayandı
Çatışmalar şiddetleniyor! İşte İran - İsrail savaşına dair en kötü senaryolar

İşte sınırımızdaki İran-İsrail savaşına dair en kötü senaryolar
Netanyahu: Ayetullah rejiminin her noktasını ve her hedefini vuracağız

Netanyahu yangına körükle gidiyor! İran'ı açık açık tehdit etti
Talihsiz kadının korku dolu anları! Sivilce sandı ama yakından bakınca hastaneye koştu

Sivilce sandı ama gerçeği fark edince hastaneye koştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü yıldızdan Tadic ve Dzeko'ya Fenerbahçe telefonu! İşte aldığı yanıt

Dünyaca ünlü yıldızdan Tadic ve Dzeko'ya Fenerbahçe telefonu! İşte aldığı yanıt
Annesi istemiyordu! Enis Destan ve Arzum Kuruçalı evlendi

İstenmeyen gelin artık ailede! Anne tribi değil aşk kazandı
Piyasalar için en büyük kabus! İran, Hürmüz Boğazı'nı kapattı

En büyük kabus gerçek oldu! İran ikinci duyuruya kadar kapattı
İstanbul'da sahne alan ünlü şarkıcı Lara Fabian sahnede korkuttu

İstanbul'da konser veren ünlü şarkıcı sahnede korkuttu
Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı, videosuna destek yağdı

Galatasaray'ın eski yıldızının eşi kansere yakalandı
İsrail, Tebriz'e yeni bir saldırı başlattı! Bölgeden dumanlar yükseliyor

İsrail, bölgenin en büyük Türk şehrine yeni saldırı başlattı
Gece kulübünde eğlendikleri esnada üzerlerinden İran'ın füzeleri geçti

İran füzeleri altında eğlence!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.