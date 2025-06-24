İran'da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti

İran'da İsrail saldırıları sonucu 606 kişi hayatını kaybetti
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İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, 13 Haziran'da başlayan İsrail saldırıları sonucu 606 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu. 5 bin 332 kişinin de yaralandığını açıklayan Zaferkendi, en yoğun saldırıların son 24 saatte gerçekleştiğini kaydedetti.

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, İsrail'in saldırıları sonucu 606 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 5 bin 332 kişinin yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a saldırmasıyla başlayan çatışmalarda dün akşam kritik bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Donald Trump, İsrail ve İran arasında ateşkes anlaşmasının sağlandığını duyurdu.

İSRAİL SALDIRILARINA DEVAM ETTİ

Ancak ateşkesin yürürlüğe girmesine rağmen İsrail'in saldırılarına devam etmesi tepki çekerken; 13 Haziran'dan bu yana İsrail saldırılarının İran'da neden olduğu can kaybı sayısı netleşti.

606 ÖLÜ, 5 BİN 332 YARALI

İran Sağlık Bakanı Muhammed Rıza Zaferkendi, İsrail'in ülke genelinde düzenlediği saldırılarda 606 kişinin hayatını kaybettiğini, yaralı sayısının ise 5 bin 332'ye ulaştığını duyurdu.

Zaferkendi, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başladığı 13 Haziran'dan bu yana en yoğun saldırıların son 24 saatte gerçekleştiğini kaydederek "Bu süre içinde 1342 kişi yaralandı, 107 kişi şehit oldu" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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