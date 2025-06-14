İsrail'in İran'a Saldırılarında 9 Nükleer Bilim İnsanı Hayatını Kaybetti
İsrail ordusu, İran'a yönelik düzenlediği saldırılarda nükleer projelerde görevli 9 bilim insanının öldüğünü açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında önemli isimler bulunuyor.
İSRAİL'in İran'a saldırılarında, nükleer projelerde görevli 9 bilim insanının hayatını kaybettiği duyuruldu.
İsrail ordusu, İran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda 9 nükleer bilim insanının hayatını kaybettiğini açıkladı. Yaşamını yitiren bilim insanlarının İran'ın nükleer projesinde üst düzeyde görev yaptığı kaydedildi.
Açıklamada, hayatını kaybeden bilim insanları arasında; Mansur Asgeri, Said Borci, Muhammed Mehdi Tehrançi, Feridun Abbasi, Ekber Motlabizade, Ali Bekayi Kerimi, Ahmed Rıza Zülfikari, Abdulhamid Menuçehr ve Emir Hüseyin Fıkhi'nin olduğu belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya