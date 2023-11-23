İsrail'in hava saldırısında yakınlarını kaybeden Filistinli kameraman işine devam edecek

Gazze'de İsrail'in düzenlediği hava saldırısında annesi ile babası dahil yakınlarını kaybeden Filistinli AA serbest kameramanı Mustasır es-Savvaf, her şeye rağmen işini yapmaya devam edeceğini söyledi.

MUHAMMED MACİD / MÜCAHİT AYDEMİR - Gazze'de İsrail'in düzenlediği hava saldırısında annesi ile babası dahil yakınlarından onlarca kişiyi kaybeden ve kendisi yaralı kurtulan Filistinli AA serbest kameramanı Mustasır es-Savvaf, her şeye rağmen işini yapmaya devam edeceğini söyledi.

İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda sivillerin yanı sıra gazetecileri ve ailelerini de hedef almaya devam ediyor.

AA'nın Gazze'deki serbest kameramanı Savvaf, savaş uçaklarının 18 Kasım'da Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılar sonucu çok sayıda yakınını kaybetti.

Saldırıda, aralarında Savvaf'ın gazeteci olan babası Mustafa es-Savvaf, annesi, iki erkek kardeşi ve onların çocuklarının da bulunduğu 47 kişi yaşamını yitirdi. AA serbest kameramanı Savvaf ise yüzünden yaralandı.

Filistin basınının duayenlerinden ve siyasi analistlerinden biri olarak tanınan baba Mustafa es-Savvaf, Filistin siyasi meseleleri üzerine yüzlerce yazı ile analiz kaleme almış ve programlar yapmıştı. Oğul Savvaf ise İsrail'in hava ve kara saldırılarının en fazla yoğunlaştığı Gazze şehrinde kalan çok az sayıdaki gazeteciden biri.

"İşgal güçleri çocuk-yaşlı ayrımı yapmadı"

Ailesinin başından geçen felaketi AA muhabirine anlatan Savvaf, "Geçtiğimiz cuma gecesi İsrail savaş uçakları ailemin evine hava saldırısı düzenleyerek evi içindekilerin başına yıktı. Ev şiddetli bir şekilde yok oldu. (İsrail) İşgal güçleri, çocuk-yaşlı ayrımı yapmadı, ailem soğukkanlılıkla öldürüldü. Çok üzgünüm, acı ve dehşet içerisindeyim." ifadelerini kullandı.

Arama kurtarma ekipleri enkaz altındakilere ulaşamıyor

İsrail ordusu Gazze'ye ölüm yağdırırken, enkaz altındakiler, hayatta kalan yaralılar ve yerinden edilmiş yüzbinlerce sivil ise İsrail ablukasının getirdiği imkansızlıklar nedeniyle bir insani krizin pençesinde.

İsrail'in bombardımanında öldürülen 47 yakınının çoğunu enkazdan çıkardıklarını aktaran Savvaf, "Geri kalanını da ilkel yöntemlerle enkaz altında arıyoruz çünkü arama kurtarma ekipleri ihtiyaç duyduğu temel ekipmanlardan yoksun." dedi.

Göz doktoru yok, uzaktan rehberlik alarak gözünü "tedavi" ediyor

Bombardımanda sağ gözünden yaralanan ve yüzünün birçok yerinde deformasyon oluşan Savvaf da bu insani krizin ortasında ihtiyaç duyduğu sağlık hizmetini alamıyor.

Doktorların "uzaktan" rehberliği ile gözünü "tedavi" etmeye çalışan Gazzeli kameraman, şunları söyledi:

"Bombardıman sonucu sağ gözüm yaralandı, tedavisini yapacak doktor aradım ama bulamadım. Şu anda internet ve telefonla iletişim kurduğum doktorların tavsiyeleri doğrultusunda kendimi tedavi etmeye çalışıyorum. Yaralanmam hayati tehlike teşkil etmiyor ancak bir göz doktorunun tedavisine ihtiyacım var."

"İşgalcilerin bize yaptıkları bizi işimizden alıkoyamayacak"

Savvaf, "Gazze şehrine göre biraz daha az tehlikeli sayılan Gazze'nin güneyine gitmeyi düşünmüyor musun?" sorusuna verdiği yanıtta, tüm risklere rağmen bölgeyi terk etmeyeceğini ve işini yapmayı sürdüreceğini vurguladı.

Filistinli kameraman, "Burada kalacağız. Her şeye rağmen işimizi yapmaya ve Gazze'den çektiğimiz görüntüleri göndermeye devam edeceğiz. Son nefesimize kadar devam edeceğiz. İşgalcilerin bize yaptıkları bizi işimizden alıkoyamayacak." ifadelerini kullandı.