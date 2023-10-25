İsrail'in hava saldırısında Al Jazeera muhabirinin eşi ve çocukları hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh'un eşi ve iki çocuğu hayatını kaybetti. Gözyaşlarına boğulan Dahdouh, "Az önce İsrail'in Nuseyrat bölgesini hedef alan saldırılarını haberleştiriyordum. İsrail işgalinin bizi cezalandırmadan bırakmayacağını biliyorduk. İntikamını çocuklardan alıyorlar." dedi.

Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh'un eşi ve iki çocuğu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti. Gözyaşlarına boğulan Dahdouh, "Az önce İsrail'in Nuseyrat bölgesini hedef alan saldırılarını haberleştiriyordum. İsrail işgalinin bizi cezalandırmadan bırakmayacağını biliyorduk. İntikamını çocuklardan alıyorlar. Ama gözyaşlarımız insani, korkaklıktan değil" ifadelerini kullandı.

MÜLTECİ KAMPINI VURDULAR

İsrail, Gazze Şeridi'ne düzenlediği hava saldırılarında sivilleri hedef almaya devam ediyor. Al Jazeera muhabiri Wael Dahdouh'un eşi ve iki çocuğu, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği hava saldırısında öldü. Dahdouh, İsrail'in uyarısının ardından ailesinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden güneyine tahliye ettiğini belirterek, İsrail'in ailesini güneyde sığındıkları evde vurduğunu belirtti.

"ÇOCUKLARDAN İNTİKAM ALIYORLAR"

Ailesinin cansız bedenlerini gören Dahdouh, gözyaşlarına boğulurken, "Az önce yaşananlar açık. Bu, Gazze'de kadın ve çocukların süregelen hedef alınmasının bir parçası. Az önce İsrail'in Nuseyrat bölgesini hedef alan saldırılarını haberleştiriyordum. İsrail işgalinin bizi cezalandırmadan bırakmayacağını biliyorduk. İntikamını çocuklardan alıyorlar. Ama gözyaşlarımız insani, korkaklıktan değil" dedi.