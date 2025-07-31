İsrail'in Gözaltında Tutulan Aktivistleri Serbest Bıraktı

İsrail'in Gözaltında Tutulan Aktivistleri Serbest Bıraktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, uluslararası sularda alıkoyduğu Handala gemisindeki 21 aktivistten son iki kişiyi serbest bıraktı. Aktivistler, kötü koşullarda tutulmanın ardından Ürdün'e sınır dışı edildi.

İSRAİL'in uluslararası sularda alıkoyduğu Handala gemisindeki 21 aktivistten gözaltında tutmayı sürdürdüğü son 2 aktivistin serbest kaldığı bildirildi.

İsrailli hak örgütü 'Adalah'tan yapılan yazılı açıklamada, 5 gündür kötü koşullarda hukuka aykırı şekilde tutulan ABD vatandaşı Christian Smalls ve Tunus vatandaşı Hatem Aouini'nin sabah saatlerinde Ürdün'e sınır dışı edildiği belirtildi. Aktivistlerinden Aouini'nin Ürdün sınırında Tunus Büyükelçiliği yetkilileri tarafından karşılandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İngiltere ve Fransa'dan sonra Portekiz'den de Filistin'i tanıma adımı

Bir AB ülkesi daha Filistin'i tanımaya hazırlanıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Icardi'nin sevgilisi tercih ettiği kostümle sıcak havaya meydan okudu! Gören bir daha baktı

Tercih ettiği kostümle sıcak havaya adeta meydan okudu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.