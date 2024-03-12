İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları kendi yakarak protesto eden ABD askerinin adı, Filistin'de bir caddeye verildi

Filistin Eriha kasabası belediyesi,kasabası bircaddeye İsrail'in Gazze'ye saldırısını protesto etmek için kendini yakan ABD askeriAaron Bushnell'inadını verdi.

Pazar günü Jericho belediye başkanı, küçük bir insan topluluğunun önünde Aaron Bushnell Caddesi için yeni bir tabela gösterdi. ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli bir üye olan Bushnell, geçen ay Amerika'nın Gazze çatışmasında müttefiki İsrail'e verdiği desteği protesto etmek amacıyla Washington'daki İsrail büyükelçiliği önünde kendisini ateşe verdi ve "artık soykırımın suç ortağı olamayacağını" söyledi.

Jericho belediye başkanı Abdul Karim Sidr, Bushnell'in Filistinliler için "her şeyini feda ettiğini" söyledi.

"Biz onu tanımıyorduk, o da bizi tanımıyordu. Aramızda hiçbir sosyal, ekonomik, siyasi bağ yoktu. Paylaştığımız şey özgürlük sevgisi ve bu saldırılara karşı durma arzusudur" dedi. Jericho belediye meclisi üyesi Amani Rayan'ın Guardian tarafından şu sözleri aktarıldı: "Bushnell en çok fedakarlık yaptı. Bu adam tüm ayrıcalıklarını Gazzeli çocuklara verdi.

"Bushnell davamızı yeniden alevlendirmek için güçlü bir kıvılcım yakmak istedi" diye ekledi.

Whitman, Massachusetts'ten 25 yaşındaki Bushnell, geçen ay protestosunu filme aldı ve sosyal medya platformu Twitch'te canlı olarak yayınladı. Büyükelçiliğin dışında görev yapan Gizli Servis yetkilileri Bushnell'i saran yangını başarıyla söndürdüyse de Bushnell hayati tehlike yaratacak şekilde yaralandı ve daha sonra yerel bir hastanede hayatını kaybetti.

Defalarca "Özgür Filistin!" diye bağırdı.