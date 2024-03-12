Üye Girişi
Haberler

İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları kendi yakarak protesto eden ABD askerinin adı, Filistin'de bir caddeye verildi

Geniş Video İzle
Güncelleme:

Filistin'in Eriha kasabası, Gazze'ye yapılan İsrail saldırısını protesto etmek için kendini yakan ABD askeri Aaron Bushnell'in adını bir caddeye verdi. ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli olan Bushnell, Amerika'nın Gazze çatışmasında İsrail'e verdiği desteği protesto etmek için Washington'daki İsrail büyükelçiliği önünde kendini ateşe vermiş ve 'artık soykırımın suç ortağı olamayacağını' ifade etmişti.

Filistin Eriha kasabası belediyesi,kasabası bircaddeye İsrail'in Gazze'ye saldırısını protesto etmek için kendini yakan ABD askeriAaron Bushnell'inadını verdi.

Pazar günü Jericho belediye başkanı, küçük bir insan topluluğunun önünde Aaron Bushnell Caddesi için yeni bir tabela gösterdi. ABD Hava Kuvvetleri'nde görevli bir üye olan Bushnell, geçen ay Amerika'nın Gazze çatışmasında müttefiki İsrail'e verdiği desteği protesto etmek amacıyla Washington'daki İsrail büyükelçiliği önünde kendisini ateşe verdi ve "artık soykırımın suç ortağı olamayacağını" söyledi.

Jericho belediye başkanı Abdul Karim Sidr, Bushnell'in Filistinliler için "her şeyini feda ettiğini" söyledi.

"Biz onu tanımıyorduk, o da bizi tanımıyordu. Aramızda hiçbir sosyal, ekonomik, siyasi bağ yoktu. Paylaştığımız şey özgürlük sevgisi ve bu saldırılara karşı durma arzusudur" dedi. Jericho belediye meclisi üyesi Amani Rayan'ın Guardian tarafından şu sözleri aktarıldı: "Bushnell en çok fedakarlık yaptı. Bu adam tüm ayrıcalıklarını Gazzeli çocuklara verdi.

"Bushnell davamızı yeniden alevlendirmek için güçlü bir kıvılcım yakmak istedi" diye ekledi.

Whitman, Massachusetts'ten 25 yaşındaki Bushnell, geçen ay protestosunu filme aldı ve sosyal medya platformu Twitch'te canlı olarak yayınladı. Büyükelçiliğin dışında görev yapan Gizli Servis yetkilileri Bushnell'i saran yangını başarıyla söndürdüyse de Bushnell hayati tehlike yaratacak şekilde yaralandı ve daha sonra yerel bir hastanede hayatını kaybetti.

Defalarca "Özgür Filistin!" diye bağırdı.

Haberler.com / Abdullah Teymur - Dünya

Filistin Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

13 Mart 2024 Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Burak Çağrı Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Burak Çağrı Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ahmet Aktürk kimdir? CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş kimdir? CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli? Sinem Karaca kimdir? Zafer Partisi Antalya- Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca kaç yaşında, nereli? Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title