İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı 51 Bini Aştı

İSRAİL'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 51 bin 495'e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 51 bin 495'e, yaralı sayısının ise 117 bin 524'e yükseldiği ifade edildi.