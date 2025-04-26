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İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı 51 Bini Aştı

İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında Can Kaybı 51 Bini Aştı
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Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybının 51 bin 495'e, yaralı sayısının ise 117 bin 524'e ulaştığını bildirdi.

İSRAİL'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 51 bin 495'e yükseldiği duyuruldu.

Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 51 bin 495'e, yaralı sayısının ise 117 bin 524'e yükseldiği ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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