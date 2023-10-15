İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda Hamas'ın Ulusal Güvenlik Güney Bölgesi Başkanı Muataz Eid öldürüldü

İsrail, Hamas'ın gerçekleştirdiği operasyon sonrası Gazze'ye bombardıman altına aldı. İstihbarat çalışmalarının ardından İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ne düzenlenen bir saldırıda Hamas'ın Ulusal Güvenlik Güney Bölgesi Başkanı Muataz Eid'i etkisiz hale getirdi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda Hamas'ın Ulusal Güvenlik Güney Bölgesi Başkanı Muataz Eid'in öldürüldüğü bildirildi.

HAMAS YETKİLİSİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda üst düzey Hamas yetkilisi öldürüldü. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırıda Hamas'ın Ulusal Güvenlik Güney Bölgesi Başkanı Muataz Eid'in öldürüldüğü bildirilerek, hava saldırısının İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet ve Askeri İstihbarat Başkanlığı'nın istihbarat çalışmaları sonrasında düzenlendiği belirtildi.

250'DEN FAZLA HEDEF VURULDU

Açıklamada ayrıca bugün çoğunluğu kuzeyde olmak üzere Gazze Şeridi'nde 250'den fazla hedefin vurulduğu aktarıldı. IDF, Eid'in bulunduğu binaya düzenlenen hava saldırısına ait görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.