İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırısında Ölü ve Yaralılar Var

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırısında Ölü ve Yaralılar Var
Güncelleme:
İsrail ordusu, Gazze'nin batısındaki bir çok katlı binaya hava saldırısı düzenledi. İlk belirlemelere göre, saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda yaralı var.

İSRAİL ordusu, Gazze'nin batısındaki çok katlı bir binaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin batısındaki çok katlı bir binaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İlk belirlemelere göre, saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
