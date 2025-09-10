İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırısında Ölü ve Yaralılar Var

İSRAİL ordusu, Gazze'nin batısındaki çok katlı bir binaya hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin batısındaki çok katlı bir binaya hava saldırısı düzenlediği bildirildi. İlk belirlemelere göre, saldırı sonucu 2 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı kaydedildi.