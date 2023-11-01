İsrail'in Gazze'ye düzenlediği bombardıman sonucu en az 100 kişi öldü

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği bombardıman sonucu en az 100 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Bombardımanın ardından bölgede büyük bir yıkım meydana geldi. İsrail'in vurduğu bölgede enkaz altında kalanların sayısı ise 100'den fazla.

İsrail ordusunun, dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği ve en az 100 kişinin öldürüldüğü, yüzlercesinin ise yaralandığı bombardıman geride büyük bir yıkım bıraktı.

Daha çok asbest ve sacdan yapılan evlerin bulunduğu bölgede yaşayan Ahmed Ukkaşe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, " İsrail, sivillerin yaşadığı 45 evi yerle bir etti." dedi.

Ukkaşe, "Birçok şehidi enkazdan ellerimizle, kısıtlı imkanlarla çıkardık. Teçhizatımız yok, elektriğimiz yok ve kimse bize yardım etmiyor." diye konuştu.

"Bazı cenazeleri evlerin çatılarında parçalara ayrılmış halde bulduk"

İsrail'in vurduğu bölgede enkaz altında 100'den fazla kişinin olduğunu söyleyen Ukkaşe, "Bazı cenazeleri evlerin çatılarında parçalara ayrılmış halde bulduk." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, dün İsrail savaş uçaklarının Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

Saldırıda, kamptaki sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir edildiği, en az 100 kişinin öldürüldüğü açıklanmıştı.

İsrail bombardımanından sağ kurtulanların götürüldüğü Endonezya Hastanesi yetkilileri de İsrail saldırısı nedeniyle ölen veya yaralananların toplam sayısının yaklaşık 400 olduğunu belirtmişti.