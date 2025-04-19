İsrail'in Gazze Saldırılarında Ölü Sayısı 51 Bin 157'ye Yükseldi
Filistin Sağlık Bakanlığı, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybının 51 bin 157'ye, yaralı sayısının ise 116 bin 724'e ulaştığını duyurdu.
İSRAİL'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 51 bin 157'ye yükseldiği duyuruldu.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 51 bin 157'ye, yaralı sayısının ise 116 bin 724'e yükseldiği ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya