İsrail'in, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki bir çadıra insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İSRAİL ordusunun, Gazze'nin güneyine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

