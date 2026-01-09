İsrail'in, Gazze'ye düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus kentindeki bir çadıra insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İSRAİL ordusunun, Gazze'nin güneyine düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin çadırına insansız hava aracıyla (İHA) düzenlediği saldırıda 4 Filistinlinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya