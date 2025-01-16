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İsrail'in Gazze ateşkesinde çıkardığı son dakika krizine ABD hamlesi: 19 Ocak'ta başlayacak

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ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Gazze Şeridi'nde ateşkesin 19 Ocak'tan itibaren başlayacağından emin olduklarını söyledi. Kirby, İsrail'in gündeme getirdiği konuların farkında olduklarını ve sahadaki ekibin bu sorunları çözmek için çalıştığını belirtti.

İsrail ile Hamas arasında 15 ay süren savaşın ardından dün akşam saatlerinde ilan edilen ateşkes tüm dünyaya rahat bir nefes aldırmışken, İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas'ın ateşkes anlaşmasının bazı maddelerinden vazgeçtiğini iddia ederek, anlaşmayı onaylamak için bugün yapılması beklenen kabine toplantısının ertelendiğini duyurmuştu.

ABD'DEN YENİ AÇIKLAMA: ATEŞKES 19 OCAK'TA BAŞLAYACAK

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ateşkes anlaşmasında son dakika sorunları yaşandığının farkında olduğunu ancak yine de anlaşmanın 19 Ocak'ta uygulanmaya başlayacağından emin olduklarını ifade etti.

Kirby, İsrail'in gündeme getirdiği konuların farkında olduklarını belirterek, "Sahadaki ekibimiz tüm bunları düzeltmek ve ilerletmek çalışıyor. Açıkçası bunun İsrail hükümeti tarafından onaylanması gerekiyor ve Başbakan Netanyahu da bunun farkında. Kendisi de bu süreç üzerinde çalışıyor, ancak bu son dakika sorunlarını çözebileceğimizden ve pazar gününden itibaren ateşkesin gerçekleşeceğinden eminiz" dedi.

NE OLMUŞTU?

Arabulucu ülkelerden Katar, dün, İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. 19 Ocak Pazar günü itibariyle yürürlüğe girecek olan ve 3 aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir salınacağı ifade edilmişti. Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor. İkinci ve üçüncü aşamaların detayları, birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacaktı. Süreç İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklama ile yeniden çıkmaza girdi. Açıklamada, "İsrail Kabinesi, arabulucular İsrail'e Hamas'ın anlaşmanın tüm unsurlarını kabul ettiğini bildirene kadar toplanmayacak" ifadeleri yer aldı. Öte yandan Hamas'ın üst düzey bir yetkilisi ise "Hamas arabulucular tarafından duyurulan ateşkes anlaşmasına bağlı" açıklamasında bulundu.

İsrail'in Gazze ateşkesinde çıkardığı son dakika krizine ABD hamlesi: 19 Ocak'ta başlayacak
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - Dünya
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıJokerAllame:

ABD'ye dua et yoksa İsrail devam ederdi

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Haber YorumlarıSerkan Taşdemir:

Dümenler dümenlerrr

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Haber YorumlarıHamit Gündoğdu:

Abd hem 19 ocağı işareti ediyor hemde israilin dile getirdiği sorunların farkındayız diyor..yani ateşkes sonuç değil ve değişkenlik gösterecek bir duruma geçme olasılığı çok yüksek..ancak antlaşma olması sonuç getirir o da devletler arası söz birliği ile mümkündür.. tabiki terör örgütü ile değil...

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