İsrail'in Eurovision'a katılımı onaylandı, 6 ülke boykot kararı aldı

2026'da 70'incisi düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımıyla alakalı yaşanan tartışmalardan dolayı tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor.

İSRAİL'İN KATILIMINA ONAY

Gazze Şeridi'ndeki katliamları nedeniyle uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken İsrail'in yarışmadaki akıbeti belli oldu. Tel Aviv'in bir sonraki Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıp katılamayacağı konusunda bir oylama yapan Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU) İsrail'in sahnede yer almasına onay çıktı.

KARAR BARDAĞI TAŞIRDI, 6 ÜLKE ÇEKİLDİ

İsrail'in katılımına onay çıkması, Avrupa'da domino etkisi yarattı. Kararı protesto eden Belçika, Hollanda, İspanya, İrlanda, İzlanda ve Slovenya, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekildiklerini açıkladı.