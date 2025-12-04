Haberler

İsrail'in Eurovision'a katılımı onaylandı, 6 ülke boykot kararı aldı

Güncelleme:
İspanya, Hollanda, Slovenya, Belçika, İzlanda ve İrlanda, Avrupa Yayın Birliği Genel Kurulu'nun İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımına onay vermesinin ardından organizasyona katılmayacaklarını duyurdu.

  • İsrail'in 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılımı Avrupa Yayın Birliği tarafından onaylandı.
  • Belçika, Hollanda, İspanya, İrlanda, İzlanda ve Slovenya 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekildi.

2026'da 70'incisi düzenlenecek Eurovision Şarkı Yarışması, İsrail'in katılımıyla alakalı yaşanan tartışmalardan dolayı tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşıyor.

İSRAİL'İN KATILIMINA ONAY

Gazze Şeridi'ndeki katliamları nedeniyle uluslararası kamuoyunun tepkisini çeken İsrail'in yarışmadaki akıbeti belli oldu. Tel Aviv'in bir sonraki Eurovision Şarkı Yarışması'na katılıp katılamayacağı konusunda bir oylama yapan Avrupa Yayın Birliği'nden (EBU) İsrail'in sahnede yer almasına onay çıktı.

KARAR BARDAĞI TAŞIRDI, 6 ÜLKE ÇEKİLDİ

İsrail'in katılımına onay çıkması, Avrupa'da domino etkisi yarattı. Kararı protesto eden Belçika, Hollanda, İspanya, İrlanda, İzlanda ve Slovenya, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'ndan çekildiklerini açıkladı.

Umut Halavart
Haberler.com / Dünya
Yorumlar (17)

Haber YorumlarıAnıl Kırcı:

Harikasınız , darısı diğer ülkelere

Yorum Beğen209
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısefa.kural:

adamsınız

Yorum Beğen180
Yorum Beğenme7
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAlpmurat İpek:

Hristiyan diyen ülkeler bizim ülkeden dahs dürüst ve daha insancıl

Yorum Beğen145
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıademsakarr:

helal olsun gerçekten

Yorum Beğen121
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHikmet Bal:

afferin iyi yapmışlar

Yorum Beğen113
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Tüm 17 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
