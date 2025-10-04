İsrail'in alıkoyduğu İngiliz aktivist skandalları anlattı, Türkiye'ye teşekkür etti

Haberler

Küresel Sumud Filosu'ndaki İngiliz Aktivist Kieran Andrieu, İsrail tarafından alıkonulduğunda yaşadıklarını anlattı. "İsrail bize çok kötü davrandı. İnsanların mutlaka kullanması gereken ilaçları vermediler" diyen Andrieu, "Bize mahkum kıyafetleri giydirdiler. Türkiye, bize gerçek kıyafetler verdiniz. Çok teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Küresel Sumud Filosu'ndaki İngiliz Aktivist Kieran Andrieu, "Bize mahkum kıyafetleri giydirdiler. Türkiye, bize gerçek kıyafetler verdiniz. Çok teşekkür ederiz" açıklamasında bulundu.

İsrail tarafından uluslararası sularda saldırıya uğrayıp alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk 137 aktivisti taşıyan uçak İstanbul Havalimanı'na indi.

İNGİLİZ AKTİVİST YAŞADIKLARINI ANLATTI

Aktivistler büyük bir destekle karşılanırken;Küresel Sumud Filosu'ndaki İngiliz Aktivist Kieran Andrieu, İsrail tarafından alıkonulduğunda yaşadıklarını anlattı.

"Filodaydım çünkü her şeyden önce babam Filistinli" diyen Andrieu "Şu anda insanlığın karşı karşıya olduğu Gazze'deki soykırımdan ve İsrail'in her gün Filistinlilere uyguladığı zulümden daha büyük bir sorun yok" ifadelerini kullandı.

"BİZE MAHKUM KIYAFETİ GİYDİRDİLER, TÜRKİYE BİZE GERÇEK KIYAFETLER VERDİ"

İsrail'in kendilerine yaptıkları işkenceleri anlatan aktivist, "İsrail bize mahkum kıyafetleri giydirmeye çalıştı ama biz mahkum değildik; tutsaktık, rehineydik. İsrail, Filistinlilere her gün bunu yapıyor.

İsrail bize çok kötü davrandı. İnsanların mutlaka kullanması gereken ilaçları vermediler. Dün gece birimizin kalp krizi geçirdiğini bağırarak haber verdik. Gelmediler. Umursamadılar. Bize böceklerin istila ettiği yiyecekler verdiler. Bazı insanları işkenceye maruz bıraktılar. Bize mahkum kıyafetleri giydirdiler. Türkiye, bize gerçek kıyafetler verdiniz. Çok teşekkür ederiz" diye konuştu.

