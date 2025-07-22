İsrail ile Suriye masaya oturuyor

İsrail ile Suriye masaya oturuyor
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ABD basını, İsrail ile Suriye arasında düzenlenecek toplantıya ABD'nin arabuluculuk edeceğini yazdı. ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack'ın başkanlık edeceği toplantının perşembe günü düzenlenmesinin beklendiği belirtildi.

İsrail'in Arap Bedeviler ile Dürziler arasındaki çatışmaları bahane ederek İsrail'in başkenti Şam'a hava saldırıları düzenlemesi bölgede tansiyonu yükseltti. İsrail saldırılara devam edeceğini belirtirken, ABD basınından dikkat çeken bir iddia geldi.

İSRAİL VE SURİYE TOPLANTI GERÇEKLEŞTİRECEK

ABD merkezli haber platformu Axios, ABD'nin Suriye ile İsrail arasında düzenlenecek bir toplantıya aracılık edeceğini yazdı. İki ülke arasındaki çatışmaları sonlandırmak amacıyla düzenlenecek toplantının tarihinin perşembe günü olduğu belirtildi.

TOPLANTIYA BARRACK BAŞKANLIK EDECEK

Habere göre, toplantıya ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack başkanlık edecek. Toplantının nerede düzenleneceğine ilişkin ise henüz bir bilgi bulunmuyor.

Axios'a konuşan bir İsrailli yetkili, şu an için durumun görece ılımlı olduğunu ancak iki ülke arasında kapsamlı bir anlaşma sağlanmadan temel meselelerin çözülmeyeceğini ifade etti.

SÜVEYDA'DAKİ ÇATIŞMALAR VE İSRAİL'İN SALDIRILARI

Süveyda'da 13 Temmuz'da Bedevi Araplar ile bazı Dürzi gruplar arasında silahlı çatışmalar başladı. Müdahaleye gelen Suriye güvenlik güçleri pusuya düşürüldü. Büyüyen çatışmalar ateşkesle durduruldu. Ancak Hikmet el-Hecri'ye bağlı Dürzi güçler ateşkesi bozdu.

İsrail ordusu, 16 Temmuz'da Suriye Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Genelkurmay Başkanlığı ve Savunma Bakanlığını vurdu. Suriye ordusu, Süveyda'dan çekilirken Hecri grubu, Bedevi aileleri yerinden etmeye ve infazlara başladı. Dışardan binlerce aşiret savaşçısı, Bedevi Araplara desteğe geldi.

Suriye yönetimi, 19 Temmuz'da güvenlik güçlerini Süveyda'da yeniden konuşlandırmaya başlayıp Bedevi ve aşiret savaşçılarının kentten çıkmasını sağladı. 13 Temmuz'dan bu yana silahlı ya da sivil yüzlerce kişinin öldüğü, sayının daha yüksek olabileceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haberler.com / Dünya
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