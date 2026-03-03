Haberler

İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı

İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı Haber Videosunu İzle
İsrail, iki Türk gazeteciyi gözaltına aldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail'den canlı yayın yapan CNN TÜRK Muhabiri Emrah Çakmak ve Kameraman Halil Kahraman, Tel Aviv'de güvenlik birimleri tarafından engellenerek gözaltına alındı.

  • İsrail askerleri, CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına aldı.
  • CNN Türk ekibi İsrail'de canlı yayın yaparken engellendi ve alıkonuldu.
  • İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gazetecilerin serbest bırakılması için girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

İsrail askerleri, İsrail'de canlı yayın yapan CNN Türk ekibini engelleyip alıkoydu. Muhabir Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'a ulaşılamıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İletişim Başkanı Burhanettin Duran, " İsrail'in hakikati gizlemek için basına yönelik saldırılarından biri ile daha karşı karşıyayız. CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ın İsrail'de gözaltına alındığını öğrendim. Gazeteci arkadaşlarımızın bir an önce serbest bırakılması için gerekli girişimleri yapıyor ve konuyu hassasiyetle takip ediyoruz." dedi.

"BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE SALDIRI"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise, "İsrail güçlerinin CNN Türk muhabiri Emrah Çakmak ve kameraman Halil Kahraman'ı gözaltına alması basın özgürlüğüne saldırıdır. Bu gözaltı kararı kabul edilemez. Gazetecilerin bir an evvel serbest bırakılması gerekir. Konuyu yakından takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"HABER YAPMAK SUÇ DEĞİLDİR"

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan ise, "Türkiye Basın Federasyonu olarak İsrail'i kınıyoruz. İsrail Tel Aviv'de yayın yapan CNN TÜRK ekibinden Emrah Çakmak ve Halil Kahraman'ı gözaltına aldı. İsrail CNN TÜRK yayınlarından niye rahatsız oldu? Tel Aviv neyi saklamaya çalışıyor? Haber yapmak suç değildir! Bu tavır kabul edilemez. Bu bağlamda gazeteci dostlarımız derhal serbest bırakılmalıdır. İsrail gerçekleri bu şekilde örtemez." tepkisini gösterdi.

Kaynak: Haberler.com
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?

Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi

Komşuda bilanço çok ağır! Ölü sayısı katlanarak artıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti

Bu parayı nasıl kazandığını öğrenince şok olacaksınız!
Savaşın çıktığını gören Ronaldo Riyad'dan kaçarak oraya sığındı

Savaşın çıktığını görünce Riyad'dan kaçarak oraya sığındı
Kim Jong Un'dan İran'a açık destek: Onları yok etmek için tek füzemiz yeter

Kim de savaşa dahil oluyor! Gözdağı verdi: Tek füzemiz yeter
Netanyahu: İran, 50 Kuzey Kore eder

Netanyahu'dan gündem yaratan Kuzey Kore çıkışı
OnlyFans üreticisinin kazancı 100 milyon doları geçti

Bu parayı nasıl kazandığını öğrenince şok olacaksınız!
İsrail'i daha şimdiden korku sardı! Hepsini tek tek gözaltına aldılar

Korku dağları aştı! "Katliam yapacaklar" diye hepsini böyle dizdiler
İsrailli pilotlar İran'ı bombalamadan önce Tevrat okudu

Pilotların bu görüntüsü bir ülkeyi yerle bir etmeden az önce çekildi