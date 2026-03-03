İsrail'i daha şimdiden korku sardı! Hepsini tek tek gözaltına aldılar

ABD- İsrail ve İran arasındaki savaşın sürdüğü bir dönemde İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), bir kontrol noktasında 15 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail makamları, şahısların Kudüs'e girerek saldırı planladıkları iddiasıyla yakalandığını açıkladı.

İDDİA: KUDÜS'TE SALDIRI PLANI

İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamaya göre, kontrol noktasında durdurulan kişilerin sorgulaması sırasında Kudüs'e girip Yahudilere yönelik saldırı gerçekleştirmeyi planladıklarına dair bilgi elde edildiği öne sürüldü. Güvenlik güçleri, şüphelilerin tamamını gözaltına aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve gözaltına alınan kişilerin güvenlik birimlerine teslim edildiğini bildirdi. Olayın, bölgede artan güvenlik önlemleri kapsamında gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında ortaya çıktığı belirtildi.

GÜVENLİK TEDBİRLERİ ARTIRILDI

Bölgedeki savaş atmosferi ve artan gerilim nedeniyle İsrail'in kontrol noktalarında güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardığı ifade ediliyor. Kudüs ve çevresinde devriye ve denetimlerin yoğunlaştırıldığı bildirildi.