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İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa'ya 'terör örgütü' olarak kabul edin talimatı

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Yemen'deki Husilerin, İsrail'e gerçekleştirdikleri saldırı büyük ses getirirken, Tel Aviv yönetiminden bu gruba yönelik tehditler gelmeye devam ediyor. İsrail'in yeni hedefinin Yemen olacağı iddia edilirken son olarak Bakan Katz Husilerin liderlerini öldürme tehdidinde bulunmuştu. İsrail bugün ise Avrupa'daki diplomatik misyonlara Husilerin terör örgütü olarak kabul edilmesi talimatı verdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler birkaç gün önce düzenledikleri saldırı ile İsrail'in adeta kalbini vurdu. Bölgede büyük paniğin yaşandığı saldırı sonrası ise İsrail'den Yemen'e yönelik tehditler gelmeye devam ediyor.

YENİ HEDEF YEMEN Mİ?

Batı medyasında İsrail'in yeni hedefinin Yemen olacağı yazılırken İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz ise Yemen'deki Husilerin liderlerini öldürme tehdidinde bulunarak, "Tahran, Gazze ve Lübnan'da Heniyye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımızın aynısını Hudeyde ve Sana'da da yapacağız." dedi.

"SERT BİR DARBE İNDİRECEĞİZ"

Haaretz gazetesinin haberine göre, Savunma Bakanı Katz, Yemen'deki İran destekli Husilere "sert bir darbe" indireceklerini açıklamasını yaptı. Husilerin stratejik altyapılarını vuracaklarını ve liderlerini hedef alacaklarını belirten Katz, "Tahran, Gazze ve Lübnan'da Heniyye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımızın aynısını Hudeyde ve Sana'da da yapacağız." dedi.

"Hamas'ı yendik, Hizbullah'ı yendik, İran'daki savunma sistemlerini kör ettik ve (füze) üretim sistemlerine zarar verdik." diyen Katz, Husiler'e "sert bir şekilde" saldıracaklarını söyledi.

HUSİLERİ AÇIK AÇIK TEHDİT ETTİ

Katz, "İsrail'e karşı elini kaldıran herkesin eli kesilecek ve İsrail ordusunun uzun kolu onlara vuracak ve görülmemiş hesabı görecek." ifadeleriyle Husileri tehdit etti.

"TERÖR ÖRGÜTÜ OLARAK KABUL EDİN" BASKISI

İsrail bugün ise dikkat çeken bir talimat vererek Tel Aviv yönetiminin yeni hedefinin Yemen olacağı iddialarını kuvvetlendirdi. Dışişleri Bakanı, Avrupa'daki diplomatik misyonlara Husilerin terör örgütü olarak kabul edilmesi için baskı yapmaları talimatını verdi.

İsrail, Husileri gözüne kestirdi: Avrupa'ya 'terör örgütü' olarak kabul edin talimatı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (8)

Haber YorumlarıVEFA:

İsrail fincanı taştan oyarlar türküsünü söylemeye başlamış. Yakışır!!!

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Haber YorumlarıMurat Celik:

İsrail'i yakında bütün devletler tanıyacak terörist diye

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Haber YorumlarıKaderim degil:

Sen husuleri bırak da. Biz seninle HUSUSİ OLARAK İLGİLENECEĞİZ. Adam 50 bin masum çocuk, kadın sivil öldürdü. Hala bütün dünya kulaklarını gözlerini tıkamış bir şekilde bunları da dinleyecek. Lanet olsun bu düzene.

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Haber Yorumlarıvolkan yucebas:

suriyeye gelemediler cnku turkiye orta doguda tek cekindikleri ulke konumunda smdilik suriye ve türkiye bolgesini rafa kaldirdilar hedef yemen bolgesi husiler bu adamlar gercekten orta doguyu işkal etmek icin çabalıyor acilen orta dogu ulkelerinin ortak kararla israili ortadan kaldirmasi gerek

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Haber YorumlarıMelih İnce:

En önemli kısmı “İran destekli husiler” ifadesi. Çünkü İran bilinçli şekilde bu enstrümanları kullanarak istediği ülkeyi savaş alanına dönüştürüyor! Eşek olursan semer vuran çok olur!

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Haber YorumlarıYasef Behar:

Ne bekliyorsunuz bunlar dünden terorist

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Haber YorumlarıHakkı Murat:

O.Ç asıl terorist sizsiniz dunyanin sizi terorirst olarak tanimasi lazim

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