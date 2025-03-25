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İsrail Hava Kuvvetleri, Hizbullah Komutanı Halavi'yi Öldürdü

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İsrail Hava Kuvvetleri, Güney Lübnan'da düzenledikleri saldırıda Hizbullah komutanı Hasan Kemal Halavi'yi öldürdüklerini açıkladı. Halavi'nin, İsrail'e yönelik terör eylemlerine destek verdiği belirtildi.

(ANKARA) - İsrail Hava Kuvvetleri (IAF), Güney Lübnan'a düzenlenen saldırıda, Hizbullah komutanlarından Hasan Kemal Halavi'nin öldürüldüğünü açıkladı.

IAF'ın, resmi sosyal medya hesabındaki paylaşımda, dün gece Güney Lübnan'da düzenledikleri saldırıda, Hizbullah'ın güney cephesi tanksavar tümeninin komutanı Hasan Kemal Halavi'nin öldürüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Savaş sırasında Halavi, İsrail devletine karşı çok sayıda terör planını destekledi ve Güney Lübnan'daki terör örgütüne eleman nakletmek ve örgüte silah sağlamaktan sorumluydu. Son aylarda Halavi, İsrail iç cephesine karşı terörist komploları desteklemeye devam etti. Hasan Kemal Halavi'nin giriştiği terör eylemleri, İsrail devleti ve vatandaşları için tehdit oluşturuyordu.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), İsrail devleti vatandaşlarına yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak için harekete geçmeye devam edecektir."

Kaynak: ANKA / Dünya
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