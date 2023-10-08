Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Hava Kuvvetleri, Gazze Şeridi'nde Hamas istihbaratına ait yerleşkeleri vurdu. Bomba yağdırılan yerleşkelerden birinin Hamas istihbarat dairesi başkanına ait olduğu öğrenildi.

İsrail Hava Kuvvetleri, Hamas'ın istihbarat dairesi başkanının evini imha etti

İsrail Hava Kuvvetleri, dün Hamas'ın saldırısının ardından başlattığı operasyon kapsamında Gazze Şeridi'nde Hamas istihbaratına ait yerleşkeleri vurdu.

DAİRE BAŞKANINA AİT YERLEŞKE VURULDU

İsrail Hava Kuvvetleri, vurulan yerleşkelerden birinin Hamas istihbarat dairesi başkanına ait olduğunu bildirdi. Hava kuvvetleri, ayrıca Hamas birliklerini de hedef aldı.

HAMAS ASKERİ UNSURLARI HEDEF ALINDI

Yayınlanan görüntülerde, düzenlenen hava saldırılarında Hamas'ın askeri unsurlarının hedef alındığı görüldü.