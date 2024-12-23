Üye Girişi
Haberler
Erdoğan'dan Netanyahu'ya 'Suriye' uyarısı: Mecbur kalacak
Netanyahu, Erdoğan'ın bu uyarısını dikkate alsa iyi olur
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
Asgari ücretin açıklanacağı tarih belli oldu
AK Parti'nin İstanbul İl Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu
İşte AK Parti'nin İstanbul'u emanet edeceği yeni isim
Almanya'dan Türkiye'ye skandal PKK/YPG çağrısı: Operasyon DAEŞ'e alan açar
Almanya'dan Türkiye'ye skandal "PKK" çağrısı! Açık açık tehdit ettiler

İsrail, Haniyye suikastını kabul etti

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Hamas lideri İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen ve ölümüne neden olan suikastı üstlendi. Savunma Bakanı Yisrael Katz, yaptığı açıklamada yeni hedeflerini de açık açık duyurdu.

İsrail, İran'ın başkenti Tahran'da öldürülen Hamas lideri İsmail Haniyye suikastının ardında Tel Aviv'in olduğunu ilk kez kabul etti.

YENİ HEDEFLERİNİ DE AÇIKLADI

Savunma Bakanı Yisrael Katz, resmi sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda Haniyye'yi öldürdüklerini onaylayarak Yemen'deki Husileri tehdit etti.

"LİDERLİKLERİNİ BAŞSIZ BIRAKACAĞIZ"

Katz, "Husilere sert bir darbe indireceğiz. ve liderliklerini başsız bırakacağız. Tıpkı Tahran, Gazze ve Lübnan'da, Haniye, Sinvar ve Nasrallah'a yaptığımız gibi, Hudeyde ve Sana'da da aynısını yapacağız" ifadelerini kullandı.

HANİYE'NİN İRAN'DA SUİKASTA UĞRAMASI

Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmak üzere Tahran'da bulunuyordu. İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından 31 Temmuz'da yapılan açıklamada, Haniye'nin Tahran'da kaldığı konuta saldırı düzenlendiği duyuruldu. İran ve Hamas suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv yönetimi ise olaya ilişkin açıklama yapmaktan bugüne kadar kaçındı.

İsrail, Haniyye suikastını kabul etti
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
img

Bilal Erdoğan'dan 'şalvar' çıkışı: Daha rahat ama giydiğin zaman yobazsın, gericisin
img

Belgrad Ormanı'na 200 kişiyle şafak operasyonu
img

Babası intihar eden SMA hastası İkbal'in annesi suskunluğunu bozdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çıldır Gölü'nde denizdeki dalga bile buz tuttu
Denizdeki dalga bile buz tuttu
Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama: Derhal yabancı hakem istiyoruz
Fenerbahçe'den Süper Lig maçları biter bitmez flaş açıklama
Yer: Bartın! Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Hamile sevgilisinin eve erkek aldığını öğrendi, sonrası daha enteresan
Trump gözünü Grönland'a dikti: Kontrolü mutlak bir zorunluluk
Trump gözünü o ülkenin topraklarına dikti: Kontrolü mutlak zorunluluk
Sosyal medya kullanıcılarını ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Sosyal medyayı ikiye bölen din kültürü öğretmeni
Herkes bu futbolcuyu konuşuyor: 16 yaşında Süper Lig tarihine geçti
Adını ilk kez duyacaksınız! Süper Lig tarihine geçti

Son Dakika Haberleri

İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 24 Aralık Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? 24 Aralık Salı 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 24 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar liste Masterchef puan durumu ne? 24 Aralık Salı, Eda, Semih, Beyza, Onur puanları kaç? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 24 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 24 Aralık Salı Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 06.06 saat anlamı nedir? 06 06 saat aşk anlamı 2024! Asgari ücret ne zaman belli olacak 2025? 05.05 saat anlamı nedir? 05 05 saat aşk anlamı 2024! Gassal 1. Bölüm tek parça full HD izleme linki var mı? Squid Game 2. Sezon 1. Bölüm full HD izleme linki var mı? Inter Como CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Inter Como maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.