İsrail, Hamas ile Ateşkesin İlk Aşamasını Durdurdu

İsrail ordusu, Hamas ile varılan ateşkesin ilk safhası için belirlenen sürenin sona ermesiyle, Gazze'ye giren tüm insani yardımı durdurduğunu açıkladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada, Hamas'ın şimdiye kadar ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff tarafından önerilen ateşkesin uzatılması önerisini kabul etmediği söylendi.

Hamas sözcüsü ise İsrail'in yardımları engelleme kararını "ucuz şantaj" olarak tanımladı ve ateşkes anlaşmasına "darbe" anlamına geldiğini söyledi.

Filistinli grup, ateşkes anlaşmasının ikinci fazının ilk olarak müzakere edilen haliyle hayata geçirilmesini istiyor. İsrailli rehinelerin ve Filistinli tutukluların karşılıklı serbest bırakılması ve Gazze'den İsrail güçlerinin çekilmesi, bu fazda beklenen adımlardı.

Cuma akşamı Hamas tarafından yapılan açıklamada, ABD'li, Katarlı ve Mısırlı arabulucuların garantisi olmadan anlaşmanın uzatılmasına onay vermeyecekleri belirtildi.

İsrail Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, "Birinci fazın sona ermesi ve Hamas'ın Witkoff taslağını kabul etmemesi üzerine, Başbakan Netanyahu bu sabahtan itibaren Gazze'ye tüm mal girişini durdurmaya karar verdi" ifadeleri yer aldı.

İsrail ayrıca, "Rehinelerimizin serbest bırakılmadığı bir ateşkese onay vermeyeceğiz. Hamas taslağı reddetmeye devam ederse başka sonuçları da olacaktır" dedi.

Hamas ise, Netanyahu'nun Gazze'ye yardımları engellemesinin, "İsrail işgalinin çirkin yüzünü bir kez daha gösterdiğini" söyledi. Hamas, uluslararası kamuoyunun, "Filistinlilerin açlığa mahkum edilmesini engellemek üzere" İsrail'e baskı yapması gerektiğini savundu.

ABD temsilcisi Witkoff'un ateşkes taslağının detayları kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak anlaşmanın, ateşkesin altı hafta daha devam etmesini öngördüğü biliniyor.

Ateşkesin ilk aşaması 19 Ocak'ta yürürlüğe girdi ve dün sona erdi.

Ateşkes, İsrail ile Hamas arasındaki 15 aylık savaşa ara verilmesini sağlamıştı. 33 İsrailli ve beş Taylandı rehineye karşılık olarak yaklaşık 1900 Filistinli tutuklu karşılıklı olarak serbest bırakılmıştı.

7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırısının ardından İsrail'in Gazze'ye yönelik hava ve kara saldırılarında 48 binden fazla kişi öldürüldü.