İsrail, Hamas'a 60 gün süre tanıdı: Silahlar teslim edilmezse operasyonlar başlayacak
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kıdemli danışmanı ve Kabine Sekreteri Yossi Fuchs, Gazze Şeridi'ndeki askeri operasyonların geleceğine ilişkin kritik bir açıklamada bulunarak Hamas'a açık ültimatom verdi. Fuchs, Hamas'ın tüm silahlarını teslim etmesi için 60 günlük süresi olduğunu, bu şartın yerine getirilmemesi halinde İsrail ordusunun durdurulan operasyonlara daha kapsamlı bir şekilde yeniden başlayacağını duyurdu.

İsrail, Hamas'a yönelik Gazze politikasıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yakın kurmaylarından Kabine Sekreteri Yossi Fuchs, Hamas'ın silahlarını teslim etmemesi halinde askeri operasyonların yeniden başlayacağını bildirdi.

Yossi Fuchs, yaptığı değerlendirmede, Hamas'ın elindeki tüm silahları teslim etmesi için 60 günlük bir süre tanındığını, bu sürenin sonunda İsrail'in askeri harekâtı yeniden başlatacağını ifade etti. Fuchs, İsrail'in Gazze'deki askeri hedeflerinden geri adım atmadığını vurguladı.

Açıklamasında, Hamas'ın tamamen silahsızlandırılmasının İsrail'in güvenlik stratejisinin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Fuchs, "Hamas'ın önünde iki seçenek var: Ya önümüzdeki 60 gün içinde elindeki tüm silahları teslim eder ya da durdurulan askeri operasyonlar daha kararlı bir şekilde yeniden başlatılır" ifadelerini kullandı.

OPERASYONLARIN DURDURULMA SÜRECİ

Gazze'deki askeri faaliyetlerin son dönemde sınırlı düzeyde sürmesinde, uluslararası diplomatik girişimler ve rehine takasına yönelik müzakerelerin etkili olduğu belirtiliyor. Ancak Fuchs'un açıklaması, İsrail yönetiminin bu süreci geçici bir dönem olarak değerlendirdiğini ortaya koydu.

İSRAİL'İN ŞARTLARI

İsrail kaynaklarına göre, 60 günlük süre içinde Hamas'tan beklenen başlıca adımlar şöyle sıralanıyor:

Hamas'ın elindeki tüm ağır ve hafif silahların teslim edilmesi ya da imha edilmesi,

Gazze'deki tünel sistemlerinin tamamen devre dışı bırakılması,

Silahlı unsurların faaliyetlerine son verilmesi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (İsrail Savunma Kuvvetleri) bu şartların yerine getirilmemesi halinde Gazze'deki operasyonlara yeniden başlayacağı kaydedildi.

Elif Yeşil
Haberler.com
