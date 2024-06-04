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İsrail Güçleri ve Yerleşimciler Batı Şeria'da 500'den Fazla Filistinliyi Öldürdü

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BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da 500'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü belirterek, 'İsrail ve ardından Gazze'de yaşanan trajik olaylar yetmezmiş gibi işgal altındaki Batı Şeria halkı da katliama maruz kalıyor' dedi.

(ANKARA) - BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin işgal altındaki Batı Şeria'da 500'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü belirterek, " İsrail ve ardından Gazze'de yaşanan trajik olaylar yetmezmiş gibi işgal altındaki Batı Şeria halkı da katliama maruz kalıyor" dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Volker Türk, bugün yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'daki ölümcül şiddeti durdurma çağrısı yaptı. İsrail güvenlik güçleri ve yerleşimcilerin 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 500'den fazla Filistinliyi öldürdüğünü belirten Türk, "Geçtiğimiz sekiz ay boyunca İsrail ve ardından Gazze'de yaşanan trajik olaylar yetmezmiş gibi, işgal altındaki Batı Şeria halkı da günbegün eşi benzeri görülmemiş bir katliama maruz kalıyor. Bu kadar çok canın böylesine hunharca alınması akıl alır gibi değil" dedi.

Yüksek Komiser, "Öldürme, yıkım ve yaygın insan hakları ihlalleri kabul edilemez ve derhal durdurulmalıdır" diyerek  İsrail'i angajman kurallarına uymaya çağırdı. Türk, "Cinayetlerle ilgili her türlü iddianın kapsamlı ve bağımsız şekilde soruşturulması ve hesap sorulması gerektiğini" de ekledi.

BM İnsan Hakları Ofisi'nin verdiği bilgilere göre, 7 Ekim'den bu yana ölen Filistinlilerin sayısı 505'e ulaştı. Aynı dönemde Batı Şeria ve İsrail'deki çatışmalarda ya da Batı Şeria'dan Filistinlilerin düzenlediği iddia edilen saldırılarda ise sekizi İsrail güvenlik güçleri mensubu olmak üzere 24 İsrailli öldürüldü.

Türk, Batı Şeria'da bu tür suçların yaygın bir şekilde cezasız kaldığını hatırlatarak, "Uluslararası hukuka saygı gösterilmeli ve uygulanmalı, hesap verilebilirlik sağlanmalıdır" dedi.

Kaynak: ANKA / Dünya

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