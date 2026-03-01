Haberler

İsrail, Gazze'ye açılan tüm kapıları kapattı

İsrail ordusu, Gazze'ye açılan tüm sınır kapılarının, Refah Sınır Kapısı da dahil olmak üzere, ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı.

İsrail ordusunun Gazze'ye yardım girişini denetleyen birimi (COGAT) tarafından yapılan açıklamada, Gazze'ye açılan tüm sınır kapılarının kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı olan Refah Sınır Kapısı dahil Gazze'ye açılan tüm kapıların ikinci bir duyuruya kadar kapalı tutulacağı belirtildi.

