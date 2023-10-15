İsrail, Gazze Şeridi'ne yeniden su vermeye başladı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyine yeniden su vermeye başladığını açıkladı.

İsrail, tam abluka uyguladığı Gazze Şeridi'nde belli bölgelere yeniden su vermeye başladı. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin kendisine Gazze Şeridi'nin güneyine yeniden su vermeye başlandığına dair bilgi verdiğini aktardı. Sullivan, İsrailli yetkililerin kendisini son bir saat içinde söz konusu gelişme hakkında bilgilendirdiğini söyledi.

İsrail, 7 Ekim'de Hamas'ın saldırıların ardından 8 Ekim'de Gazze Şeridi'ni "tam abluka" altına alınmasına karar vermiş, bölgeye su, elektrik, yakıt ve gıda tedarikini durdurmuştu. - WASHINGTON