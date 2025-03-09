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İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu

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İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikini derhal durdurma kararı aldı. İsrail basınındaki haberlere göre, İsrail Elektrik Şirketi'ne Gazze'nin santrallerine elektrik satışını durdurma emri verildiği bildirildi.

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini derhal kesme kararı aldıklarını duyurdu.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi'ne elektrik tedarikinin durdurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

İSRAİL ELEKTRİK ŞİRKETİNE EMİR VERİLDİ

Habere göre, Cohen, "Tüm esirlerin dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız." ifadesini kullandı.

Bakan Cohen'in İsrail Elektrik Şirketi'ne (IEC) Gazze Şeridi'nin santrallerine elektrik satışını durdurma emri verdiği kaydedildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu.

Başbakan Netanyahu, Hamas'ı esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti.

İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini durdurdu
Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
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