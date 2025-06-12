İsrail, Gazze için insani yardım taşıyan 6 aktivisti sınır dışı ediyor

İsrail, Gazze için insani yardım taşıyan 6 aktivisti sınır dışı ediyor
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İsrail'in uluslararası sularda alıkoyduğu 2'si Türk olmak üzere toplam 6 aktivist, Tel Aviv'deki havalimanına götürülerek ülkeden sınır dışı edilecek.

İSRAİL'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu 2'si Türk 6 aktivistin sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'na götürüldüğü bildirildi.

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu Madleen gemisindeki 2'si Türk 6 aktivistin ülkeden sınır dışı edilmek üzere Tel Aviv'deki Uluslararası Ben Gurion Havalimanı'na götürüldü. Havalimanı götürülen aktivistler arasında Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın da bulunduğu belirtildi. İsrail'in gözaltında tuttuğu ve bugün sınır dışı edeceği diğer aktivistlerin Hollanda'dan Mark van Rennes, Brezilya'dan Thiago Avila, Fransa'dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan olduğu kaydedildi.

İsrail'in gözaltında tuttuğu Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi'nin ise yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesinin beklendiği bilgisi paylaşıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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