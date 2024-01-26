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İsrail Gazze'den tarihi eser mi kaçırıyor? Yetkilinin paylaşımı her şeyi ortaya çıkardı

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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında arkeolojik eserlere zarar verdiği ve pek çok tarihi eser hırsızlığı yaptığı iddiası, İsrail Tarihi Eserler Kurumu Müdürü'nün yaptığı paylaşımla kuvvetlendi. İsrailli sivil toplum kuruluşu Emek Shaveh'in açıklamasına neden olan olayda İsrailli askerlerle Tarihi Eserler Kurumu çalışanlarının bir müzedeki tarihi eserlere müdahalesi dikkat çekti. Kurumun müdürü ise ekibini kutlayarak "Harika" ifadesini kullandı.

İsrail'in Gazze'ye günlerdir sürdürdüğü bombardımanda yüzlerce tarihi ve arkeolojik sit alanının yok olduğu, İsrailli sivil toplum kuruluşu Emek Shaveh tarafından ortaya çıkarılırken İsrail Tarihi Eserler Kurumu Müdürü Eli Escusido'nun manzarayı "Harika" olarak nitelemesi dikkat çekti.

İsrail Tarihi Eserler Kurumu Müdürü Eli Escusido'nun sosyal medya hesabında, İsrail askerleriyle Tarihi Eserler İdaresi'ndeki bir çalışanın, Gazze'deki arkeolojik bir alanda çekilen görüntülerini yayımlamasına Emek Shaveh'ten açıklama geldi.

MANZARAYI "HARİKA" DİYEREK EKİBİNİ KUTLADI

X sosyal medya hesabından açıklamada bulunan İsrailli STK, "Escusido'nun yaptığı paylaşımda, yardımcısının Gazze'deki tarihi eserleri incelemek üzere gönderildiği ve müdürün de, giden grubun keşfini 'harika' ibaresiyle kutladığı görünüyor." ifadesine yer verildi.

İSRAİL GAZZE'DEKİ ARKEOLOJİK ESERLERİ ÇALDI MI?

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla İsrail'in Gazze'deki arkeolojik eserleri çaldığı iddiaları güçlenirken İsrailli STK Emek Shaveh'in açıklamasında "Şu ana kadar yüzlerce tarihi ve arkeolojik sit alanı ile eserin yok olmasına yol açan bir savaş ortamında grubun yaptığı keşfin kutlama sebebi olamayacağı ve İsrail'in, Gazze'deki tek bir tarihi esere bile el koymasına izin verilemeyeceği." ifadeleri yer aldı.

Kaynak: AA / Dünya

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Yorumlar (1)

Kemal Gocer:

Bunlarda her şey var, utanmazlar, arlanmazlar, insan müsveddeleri, hatay'a yardıma geliyoruz diye oradan tevrat çalmışlardı.

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