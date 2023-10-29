İsrail, Gazze'deki sivil yerleşimleri hedef alıyor

Filistin hükümeti, İsrail'in Gazze'deki Ortodoks Kültür Merkezi ve Rum Okulu'nu vurmakla tehdit ettiğini açıkladı. Ayrıca İsrail'in hastaneleri bombalamakla tehdit etmesi savaş suçu olarak değerlendirildi.

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun, yerinden edilmiş 1500'ü aşkın kişinin sığındığı Ortodoks Kültür Merkezi ile Rum Okulu'nu vurmakla tehdit ettiğini belirtti.

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisi'nin Telegram hesabından yapılan açıklamada, İsrail'in, 1000 kişinin sığındığı bir Ortodoks Kültür Merkezi ile 500'den fazla kişinin sığındığı bir Rum Okulu'nu bombalama tehdidinde bulunduğu aktarıldı.

Başka bir açıklamada ise İsrail'in hastaneleri doğrudan bombalamakla tehdit etmesi ve bu mekanların boşaltılmasını istemesinin doğuracağı sonuçlara karşı uyarıda bulunuldu.

İsrail'in, hastanelerin çevresini bombalamaya devam etmesi ve buraları direkt hedef almakla tehdit etmesinin, bir savaş suçu olduğu vurgulandı.