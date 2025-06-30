İsrail Gazze'de plajı bombaladı! 21 ölü

İsrail Gazze'de plajı bombaladı! 21 ölü
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İsrail Gazze'de plajı bombaladı! 21 ölü
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İsrail'in Gazze Şeridi'nde Al-Baqa plajına düzenlediği hava saldırısında, 1'i gazeteci olmak üzere 21 kişi yaşamını yitirdi. Saldırıda 50 kişinin de yaralandığı açıklandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir plaja düzenlediği hava saldırısında 1'i gazeteci 21 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi de yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde saldırıları devam ediyor. İsrail Hava Kuvvetlerine ait uçakların bugün Gazze sahilinde bulunan Al-Baqa plajına gerçekleştirdiği saldırıda çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

PLAJI BOMBALADILAR: 21 ÖLÜ

Saldırılarda 1'i gazeteci 21 kişi hayatını kaybederken, 50 kişi yaralandı. Filistinli kaynaklar, İsrail'in sahil bölgesini kalabalık saatlerde vurduğunu belirterek, gazeteci İsmail Ebu Hatab'ın hayatını kaybettiğini ve gazeteci Bayan Ebu Sultan'ın da yaralandığını aktardı.

İSRAİL'İN SALDIRILARINDA ÖLEN GAZETECİ SAYISI 227'YE YÜKSELDİ

Filistin Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada ise Ebu Hatab'ın ölmesiyle İsrail tarafından 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana gerçekleştirilen saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin toplam sayısının 227'ye yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Dünya
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