İsrail, Gazze'de Ateşkes Anlaşmasını Onaylıyor
İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze'de ateşkes anlaşmasının hükümet tarafından onaylandığını ve yürürlüğe gireceğini duyurdu. Kabine toplantısının saat 18.00'de yapılacağı bildirildi.

İSRAİL Başbakanlık Ofisi, Gazze'de ateşkes anlaşmasının, hükümet tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe gireceğini bildirdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, kabine toplantısının bugün saat 18.00'de yapılacağı belirtildi. Kabinenin anlaşmayı onaylamasının ardından mutabakata varılan Gazze'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

