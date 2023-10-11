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İsrail'e Lübnan'dan anti tank füzesiyle saldırı

İsrail ordusu, Lübnan topraklarından İsrail'e anti tank füzesi ile bir saldırı gerçekleştirildiğini duyurdu. Saldırıya ilişkin detaylı bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.