İsrail'e Gazze'de büyük şok! 21 asker çöken binanın altında kalarak can verdi

Gazze'de 3,5 ayda 25 binden fazla kişiyi katleden İsrail ordusu, Hamas'la çatışmalarda savaştaki en büyük asker kaybını yaşadı.

21 ASKER ÇÖKEN BİNANIN ALTINDA KALDI

Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda bir binayı kuşatan İsrail askerleri, çöken binanın altında kaldı. Hamas militanlarının RPG ile ateş açtığı İsrail askerlerinin yedek ordu birliğinde görevli olduğu bildirildi. Ordu sözcüsü Daniel Hagari, olayda 21 yedek askerin öldüğünü duyurdu.

HAMAS'IN FÜZESİ MAYINA İSABET ETTİ

İsrail basını, isimleri açıklanan askerlerin Hamas'la çatışmalarda binaları mayın kullanarak yıkmakla görevli olduğunu aktardı. Hamas'ın attığı bir füzenin mayına isabet etmesi sonucu binanın askerlerin üzerine yıkıldığı tahmin ediliyor.

İSRAİL SON DÖNEMDE CİDDİ KAYIPLAR VERİYOR

İsrail ekipleri olayın ardından hemen bölgeye giderek yaralı askerleri kurtarmaya çalıştı. İsrail'in Gazze'de hızla artan askeri kayıpları ve esirlerin durumu, ülkede savaş karşıtı hareketi ve ateşkes çağrılarını güçlendiriyor.