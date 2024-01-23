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İsrail'e Gazze'de büyük şok! 21 asker çöken binanın altında kalarak can verdi

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7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'de 25 binden fazla Filistinliyi katleden İsrail ordusu, dün savaştaki en büyük asker kaybını yaşadı. Gazze'de bir binayı kuşatıp mayın kullanarak yıkmaya çalışan 21 İsrail askeri, Hamas'ın attığı füzenin mayına isabet etmesi sonucu yıkılan binanın altında kalarak hayatını kaybetti.

Gazze'de 3,5 ayda 25 binden fazla kişiyi katleden İsrail ordusu, Hamas'la çatışmalarda savaştaki en büyük asker kaybını yaşadı.

21 ASKER ÇÖKEN BİNANIN ALTINDA KALDI

Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda bir binayı kuşatan İsrail askerleri, çöken binanın altında kaldı. Hamas militanlarının RPG ile ateş açtığı İsrail askerlerinin yedek ordu birliğinde görevli olduğu bildirildi. Ordu sözcüsü Daniel Hagari, olayda 21 yedek askerin öldüğünü duyurdu.

İsrail'e Gazze'de büyük şok! 21 asker çöken binanın altında kalarak can verdi

HAMAS'IN FÜZESİ MAYINA İSABET ETTİ

İsrail basını, isimleri açıklanan askerlerin Hamas'la çatışmalarda binaları mayın kullanarak yıkmakla görevli olduğunu aktardı. Hamas'ın attığı bir füzenin mayına isabet etmesi sonucu binanın askerlerin üzerine yıkıldığı tahmin ediliyor.

İSRAİL SON DÖNEMDE CİDDİ KAYIPLAR VERİYOR

İsrail ekipleri olayın ardından hemen bölgeye giderek yaralı askerleri kurtarmaya çalıştı. İsrail'in Gazze'de hızla artan askeri kayıpları ve esirlerin durumu, ülkede savaş karşıtı hareketi ve ateşkes çağrılarını güçlendiriyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya

İsrail Hamas Gazze Dünya Güncel Haberler

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Yorumlar (27)

Recep Ertuğrul:

Allahuekber.

288
12
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JY:

BURDAN NARALAR ATMAKLA OLMUYOR AMA BUYUR YARDIMA GIT GAZZE'YE ISRSIL SENIDE KAVUSTURSUN O COK SEVDIGIN. MEVLANA.

yanıt1
yanıt0
YUNUS ÖZBAY:

İSRAİL ASKERİ YERİNE 21 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ DERSENİZ DAHA GÜZEL OLUR SANKİ.

263
7
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Anonim:

Hamas askeri yerine militan da desinler iki tarafta ne olduğu belirsiz iğrenç varlıklar

yanıt4
yanıt40
bekir sami saka:

Elhamdülillahi Rabbil Alemin

237
8
yanıtYanıtla
jülide BURSA:

Yüce ALLAH ın adaleti

183
5
yanıtYanıtla
hakan:

ateşleri bol olsun diyeceğim ama zaten bol olacak, darısı tüm israil ve abd askerlerine

178
5
yanıtYanıtla
jülide BURSA:

Yüce ALLAH 'ın kudreti

153
5
yanıtYanıtla
JY:

HEEE... TABI TABI

yanıt5
yanıt22
Anonim:

Tamam

yanıt1
yanıt0
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