İsrail'e Eurovision Onayına TRT ve Dünyadan Büyük İtiraz

Güncelleme:
Avrupa Yayın Birliği'nin İsrail'i Eurovision Şarkı Yarışmasında tutma kararı Avrupa'da krize dönüştü.

Avrupa Yayın Birliği EBU dün Cenevre'de gerçekleştirdiği toplantıda Eurovision Şarkı Yarışması'nın yeni kurallarına ilişkin üyelerden gizli oylama aldı. TRT'nin de aralarında yer aldığı bazı üyeler açık oylamaya itiraz ederek sürecin gizli yapılmasını talep etti. Yapılan oylamada yeni kurallar kabul edildi ancak İsrail kamu yayıncısı KAN'ın yarışmaya katılımının oylanmasına gerek olmadığına karar verilerek İsrail'in Eurovision'da yer alması kesinleşti.

Toplantıya damga vuran en sert itiraz TRT'den geldi. TRT Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Mustafa Sarıtaş konuşmasında İsrail'in uzun süredir Filistin'de sivillere yönelik sistematik bir soykırım yürüttüğünü belirterek; "Bu salondaki herkes gibi biz de TRT olarak, onlarca yıldır devam eden bir zulme ve tüm dünyanın gözleri önünde yaşanan bir soykırıma tanıklık ediyoruz. Sözde ateşkesin başlamasından bu yana onlarca çocuk öldürüldü, yardımlar hâlâ Gazze'ye güvenli bir biçimde ulaşmıyor. 270' i aşkın gazeteci İsrail tarafından öldürüldü. TRT'nin tutumu nettir; İsrail kamu yayıncısı KAN'ın Yarışma'ya katılımı ne uygun ne de Yarışma'nın değerleriyle uyumludur ve bu nedenle katılımına izin verilmemelidir." dedi.

TRT'nin bu net tutumunun ardından Avrupa'da birçok yayıncı kuruluş sert açıklamalar yaptı. Hollanda İspanya Slovenya ve İrlanda İsrail sahnede olduğu sürece Eurovision'dan çekileceklerini duyurdu. İrlanda RTE Gazze'de devam eden kitlesel ölümlerin sivillerin sistematik şekilde hedef alınmasının katılımı imkansız hale getirdiğini açıkladı. Slovenya RTV yarışmayı yayınlamayacağını ilan etti. Eurovision'un kurucu ülkelerinden İspanya İsrail'in yarışmayı siyasi amaçlar için kullandığını belirterek katılmayacağını bildirdi.

İsrail kamu yayıncısı KAN temsilcisi söz aldığında ise TRT ve Cezayir temsilcileri protesto amacıyla salonu terk etti.

Almanya ve Avusturya ise İsrail'in yarışmada yer almasını destekleyen görüş açıkladı.

EBU Başkanı Delphine Ernotte Cunci toplantı sonrası yaptığı açıklamada şeffaflık ve güven vurgusunda bulundu ancak bu açıklama ne kamuoyunda yükselen tepkileri ne de yayıncı kuruluşların protestolarını azaltmaya yetti.

Senem Zafer
Haberler.com / Dünya
