Haberler

İsrail'e bir darbe de Eurivision'dan! Oylama çağrısı yapıldı

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
İsrail'e bir darbe de Eurivision'dan! Oylama çağrısı yapıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle çok sayıda ülkenin tepki gösterdiği İsrail'in Eurovision yarışmasına katılmaması yönündeki çağrıların ardından kritik bir gelişme yaşandı. Avrupa Yayın Birliği (EBU), üye ülkelere İsrail'in 2026'daki yarışmaya katılımı konusunda oylama çağrısında bulundu.

Avrupa Yayın Birliği (EBU)'nun 68 üye yayıncısına gönderdiği çağrıda, İsrail'in yarışmadan çıkarılması için oylama çağrısında bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırılarına ve uyguladığı ablukaya tepki yağan İsrail'e bir darbe de Eurivision'dan geldi. Çok sayıda ülkenin İsrail'in katılması durumunda yarışmadan çekileceğini açılaması sonrası Avrupa Yayın Birliği, kritik bir adım attı.

OYLAMA ÇAĞRISI

Avrupa Yayın Birliği (EBU)'nun 68 üye yayıncısına gönderdiği çağrıda, İsrail'in yarışmadan çıkarılması için yapılacak oylamada kararın basit çoğunlukla alınacağı bildirildi. Buna göre, üyelerin yüzde 50'sinden fazlasının İsrail aleyhinde oy kullanması durumunda, İsrail, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılamayacak.

KATILMAYAN ÜLKELER DE OY KULLANACAK

Oylamaya yalnızca yarışmaya aktif olarak katılan ülkeler değil, EBU üyesi tüm yayıncılar dahil edilecek. Türkiye, Tunus, Mısır, Cezayir, Ürdün ve Lübnan gibi uzun süredir yarışmaya katılmayan ülkeler de oy kullanma hakkına sahip olacak.

İSRAİL İKİNCİ OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Eurovision'da İsrail, şarkıcı Yuval Raphael ile yarışmıştı. Raphael, yarışma sonucunda ikinci olmuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü operasyonlar nedeniyle özellikle Avrupa'da birçok sanatçı ve sivil toplum örgütü, İsrail'in yarışmadan men edilmesi çağrısında bulunmuştu. İzlanda, Norveç, İrlanda, İsviçre gibi ülkelerden sanatçılar ve yayın kuruluşları da boykot çağrılarına destek vermişti.

Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
Bakan Fidan'dan açıklamalar! İşte Erdoğan-Trump görüşmesinin perde arkası

Erdoğan'dan Trump'a davet! İşte tarihi zirvenin perde arkası
Güllü'nün menajeri: Uzun zamandır denge kaybı yaşıyordu

Bir ihtimal güçleniyor! İşte Güllü'nün uzun süre savaştığı hastalığı
İşte gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an

Kavgada yeni görüntüler!! Gazetecinin Nejat İşler'e kafa attığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'la karşılaşacak Liverpool'da hüsran! İlk kez yenildi

Galatasaray maçı öncesi dünya devinde hüsran
Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe serüveni sona erdi

4 maçlık serüveni sona erdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.