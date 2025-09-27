İsrail'e bir darbe de Eurivision'dan! Oylama çağrısı yapıldı

Avrupa Yayın Birliği (EBU)'nun 68 üye yayıncısına gönderdiği çağrıda, İsrail'in yarışmadan çıkarılması için oylama çağrısında bulundu.

Gazze'ye yönelik saldırılarına ve uyguladığı ablukaya tepki yağan İsrail'e bir darbe de Eurivision'dan geldi. Çok sayıda ülkenin İsrail'in katılması durumunda yarışmadan çekileceğini açılaması sonrası Avrupa Yayın Birliği, kritik bir adım attı.

OYLAMA ÇAĞRISI

Avrupa Yayın Birliği (EBU)'nun 68 üye yayıncısına gönderdiği çağrıda, İsrail'in yarışmadan çıkarılması için yapılacak oylamada kararın basit çoğunlukla alınacağı bildirildi. Buna göre, üyelerin yüzde 50'sinden fazlasının İsrail aleyhinde oy kullanması durumunda, İsrail, 2026 Eurovision Şarkı Yarışması'na katılamayacak.

KATILMAYAN ÜLKELER DE OY KULLANACAK

Oylamaya yalnızca yarışmaya aktif olarak katılan ülkeler değil, EBU üyesi tüm yayıncılar dahil edilecek. Türkiye, Tunus, Mısır, Cezayir, Ürdün ve Lübnan gibi uzun süredir yarışmaya katılmayan ülkeler de oy kullanma hakkına sahip olacak.

İSRAİL İKİNCİ OLMUŞTU

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Eurovision'da İsrail, şarkıcı Yuval Raphael ile yarışmıştı. Raphael, yarışma sonucunda ikinci olmuştu.

NE OLMUŞTU?

İsrail'in Gazze'de yürüttüğü operasyonlar nedeniyle özellikle Avrupa'da birçok sanatçı ve sivil toplum örgütü, İsrail'in yarışmadan men edilmesi çağrısında bulunmuştu. İzlanda, Norveç, İrlanda, İsviçre gibi ülkelerden sanatçılar ve yayın kuruluşları da boykot çağrılarına destek vermişti.