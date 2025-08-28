İsrail'e ait İHA Lübnan topraklarına düştü: 2 ölü, 2 yaralı

İsrail'e ait İHA Lübnan topraklarına düştü: 2 ölü, 2 yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan ordusu, İsrail'e ait bir İHA'nın ülkenin güneyine düştüğünü ve ordu personeli tarafından düşen İHA üzerinde yapılan inceleme sırasında meydana gelen patlamada 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'e ait bir insansız hav aracı (İHA), Lübnan topraklarına düştü.

İSRAİL'E AİT İHA LÜBNAN TOPRAKLARINA DÜŞTÜ

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, İHA'nın ülkenin güneyindeki Nakura bölgesine düştüğü belirtilerek, ordu personelinin bölgeye sevk edildiği ifade edildi.

İNCELEME SIRASINDA PATLAMA: 2 ÖLÜ, 2 YARALI

Açıklamada, İHA üzerinde inceleme yapıldığı sırada patlama meydana geldiğini ve 2 askerin hayatını kaybettiğini, 2 askerin de yaralandığını açıkladı.

LÜBNAN CUMHURBAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, yaptığı açıklamada ordunun ülkenin güneyinde istikrarı korumanın bedelini bir kez daha kanla ödediğini ifade ederek, İsrail ile varılan ateşkesin ardından ordu birliklerinin ülkenin güneyine konuşlanmasından bu yana 4'üncü kez ölümcül bir olayın yaşandığını belirtti.

İsrail ordusu, söz konusu olayla ilgili henüz açıklama yapmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
Kulüp başkanına silahlı saldırı: Dehşete düşüren cinayetin sebebi ortaya çıktı

Kulüp başkanına silahlı saldırı: Cinayetin sebebi ortaya çıktı
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBoğuşmalı Kombi:

İnceleme yaparken patlatıyorlar. Adamlar her türlü önlemi almışlar, aracın ölü hali bile öldürüyor.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDüşünen adam:

İsrail mi dikkat. Çöpü bile bombadir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın 'Tepelerine bineceğiz' sözlerinin ardından İstanbul'da çetelere operasyon

Erdoğan "Tepelerine bineceğiz" dedi, 24 saat sonra operasyon geldi
Beşiktaş'a ikinci yarının 12. saniyesinde kırmızı kart

Beşiktaş'a 12. saniyede kırmızı kart
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.