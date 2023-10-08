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İsrail, Dünya Çapında Görev Yapan Diplomatlarına Evden Çıkmama Talimatı Verdi

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Hamas'ın Gazze Şeridi'nden İsrail'e başlattığı saldırı nedeniyle dünya çapındaki tüm diplomatik misyonlarını yüksek alarm durumuna geçirdi. Bu kapsamda, diplomatlarına güvenlik yetkililerinden özel izin almadıkça evlerinden çıkmama talimatı verildi. Gazze'deki saldırılarda 313 kişi hayatını kaybetti, 1990 kişi yaralandı. İsrail basınında ise Hamas'ın başlattığı saldırılarda 350 İsraillinin öldüğü, yaralı sayısının 1864'e yükseldiği duyuruldu.