İsrail ordusu: İran'a yeni hava saldırısı başlatıldı

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'ı hedef alan yeni hava saldırıları başlattığını duyurdu. Saldırılar, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle ABD ile birlikte yürütülen büyük ölçekli operasyonların bir parçası olarak devam ediyor.

İsrail ordusu, askeri istihbaratın yönlendirmesiyle İsrail savaş uçaklarının Tahran'daki hedeflere ek saldırı dalgası yürüteceğini belirtti. Açıklamada, İran'a karşı ABD ile başlatılan büyük ölçekli saldırıların devam ettiği kaydedildi.

