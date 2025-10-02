Haberler

İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı
Haber Videosu

Gazze'ye insani yardım için yola çıkan Sumud Filosu'nda alıkonulan aktivistler için İsrail'den dikkat çeken bir açıklama geldi. Aktivistler için "Hamas üyesi" ifadesi kullanılırken "Hamas-Sumud yolcuları yatlarıyla güvenli ve huzurlu bir şekilde İsrail'e doğru ilerliyor. Burada Avrupa'ya sınır dışı işlemleri başlayacak" denildi. Öte yandan alıkonulan aktivistler Aşdod'a götürülüyor.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin "gözaltına alındığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve Avrupa'ya sınır dışı edileceklerini" duyurdu.

FİLODAKİ YOLCULAR GÖZALTINA ALINDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki yolcuların gözaltına alındığını ve sınır dışı edileceklerini açıkladı.

İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

AKTİVİSTLER AŞDOD'A GÖTÜRÜLÜYOR

Açıklamada, "Hamas-Sumud yolcuları, yatlarıyla güvenli ve barışçıl bir şekilde İsrail'e doğru yol alıyor ve Avrupa'ya sınır dışı işlemleri başlıyor. Yolcuların sağlık durumları iyi ve güvende oldukları belirtiliyor" denildi. Öte yandan alıkonulan aktivistler Aşdod'a götürülüyor.

İSRAİL 21 GEMİYE SALDIRDI

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze'ye giden 44 gemiden 21'i İsrail saldırısına uğradı. İsrail'in durdurduğu kaydedilen gemilerin isimleri 'Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III' olarak açıklandı. Öte yandan, İsrail'in Gazze kara sularına giren Mikeno gemisini ele geçirdiği aktarıldı.

İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

ALIKONULANLARDAN 37'Sİ TÜRK

İsrail'den yapılan açıklamada, Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü ifade edildi. Alıkonulan 201 aktivistten 37'sinin Türk olduğu bilgisi paylaşıldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGenco:

Şeytan üyesinden başka nasıl bir açıklama beklenirdi ki ???

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
52 bin nüfuslu şehir, 23 bin kişilik stadını tıklım tıklım doldurdu

52 bin nüfuslu şehir, 23 bin kişilik stadını tıklım tıklım doldurdu
İnanılmaz maç! Manchester City, 90. dakikada yıkıldı

İnanılmaz maç! 90. dakikada şoke oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.