İsrail'den Sumud filosundaki aktivistlerle ilgili açıklama! Dikkat çeken Hamas detayı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu'ndaki aktivistlerin "gözaltına alındığını, sağlık durumlarının iyi olduğunu ve Avrupa'ya sınır dışı edileceklerini" duyurdu.

FİLODAKİ YOLCULAR GÖZALTINA ALINDI

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Küresel Sumud Filosu'ndaki yolcuların gözaltına alındığını ve sınır dışı edileceklerini açıkladı.

AKTİVİSTLER AŞDOD'A GÖTÜRÜLÜYOR

Açıklamada, "Hamas-Sumud yolcuları, yatlarıyla güvenli ve barışçıl bir şekilde İsrail'e doğru yol alıyor ve Avrupa'ya sınır dışı işlemleri başlıyor. Yolcuların sağlık durumları iyi ve güvende oldukları belirtiliyor" denildi. Öte yandan alıkonulan aktivistler Aşdod'a götürülüyor.

İSRAİL 21 GEMİYE SALDIRDI

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze'ye giden 44 gemiden 21'i İsrail saldırısına uğradı. İsrail'in durdurduğu kaydedilen gemilerin isimleri 'Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III' olarak açıklandı. Öte yandan, İsrail'in Gazze kara sularına giren Mikeno gemisini ele geçirdiği aktarıldı.

ALIKONULANLARDAN 37'Sİ TÜRK

İsrail'den yapılan açıklamada, Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü ifade edildi. Alıkonulan 201 aktivistten 37'sinin Türk olduğu bilgisi paylaşıldı.