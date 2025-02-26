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İsrail'den Şam'ın güneyine hava saldırısı! Bölgede yangın çıktı

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İsrail Hava Kuvvetleri, Suriye'nin Şam kentinin güneyinde yer alan Dera kentine saldırı gerçekleştirdi. Suriye basınına göre, Dera'nın İzra ilçesindeki askeri tesis hedef alındı.

İsrail Hava Kuvvetleri, Şam'ın güneyinde yer alan Dera kentinin kırsal kesimlerine yönelik hava saldırısı gerçekleştirdi.

Suriye basınına göre, Dera kentinin İzra ilçesindeki askeri tesis hedef alındı. İsrail Kamu Yayın Kurumuna (KAN) göre hedef alınan askeri tesis Beşar Esad zamanında inşa edildi.

BÖLGEDE YANGIN ÇIKTI

İsrail'e ait savaş uçakları, Şam'ın Kisva bölgesi ile Dera'nın İzra bölgesini en az 4 saldırıyla hedef aldı. İsrail, Kisva'da bir silah deposunu vururken; saldırının ardından bölgede yangın çıktı.

İsrail'den Şam'ın güneyine hava saldırısı! Bölgede yangın çıktı
Haberler.com / Serhat Yılmaz - Dünya
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