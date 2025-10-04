İsrail'den Kurtarılan Aktivistler İstanbul'a Döndü

İsrail tarafından el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk olmak üzere 137 kişinin bulunduğu uçak İstanbul'a indi. Adli Tıp Kurumu'na getirilen aktivistlerin sağlık kontrollerinin ardından ifadeleri alınacak.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonulan Küresel Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk olmak üzere 137 aktivisti taşıyan Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçak İstanbul'a indi. İstanbul Havalimanı'nda karşılanan yerli ve yabancı aktivistler sağlık kontrolü için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Adli Tıp Kurumu'nda görevlendirilen 10 cumhuriyet savcısı, sağlık kontrollerinin ardından aktivistlerin ifadelerini alacak.